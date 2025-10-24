Рынок акций отреагировал на снижение ставки ЦБ локальным ростом и продолжил снижение

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций отреагировал локальным ростом на решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), однако быстро растерял весь подъем из-за ухудшения прогнозов регулятора по ставке на 2026 год.

Индекс МосБиржи на решении по ставке поднимался до 2606,81 пункта (+1,4%), но далее индикатор развернулся и к 13:41 упал до 2552,45 пунктов (-0,7%)

Банк России, снизив ставку, оставил сигнал о дальнейшей ДКП нейтральным, при этом повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%, понизил прогноз роста ВВП в 2025 году до 0,5-1% с 1-2%, уточнил прогноз по средней ставке на 2025 год до 19,2% с 18,8-19,6%.

Негативная реакция рынка стал следствием решения ЦБ повысить прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15% с 12-13% годовых. При этом ЦБ сохранил прогноз по средней ставке на 2027 г. на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).