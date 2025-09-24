Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета.

Внесенный пакет законопроектов включает в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Основные параметры предстоящей трехлетки и изменений в бюджет текущего года Минфин не приводит (ранее сообщалось, что план по дефициту в 2025 г, скорее всего, будет повышен с нынешних 1,7% ВВП).

Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие, говорится в релизе.

В случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.

НДС был введен с 1992 года со ставкой 28%, однако уже через год она была снижена до 20%, а спустя 10 лет - до 18%. В 2018 году ее решили вернуть на уровень 20% - чтобы покрыть часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Тогда Банк России, предварительно оценивая вклад повышения НДС на 2 процентных пункта в инфляцию на уровне около 1 п.п., превентивно, еще до вступления в силу новой ставки налога, поднял ключевую ставку (с 7,5% до 7,75% в декабре 2018 г).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая 12 сентября на вопрос об отношении к возможному повышению НДС, и о том, как это может сказаться на инфляции и на достижении таргета, отметила, что для принятия решений регулятором более важна сбалансированность федерального бюджета, чем повышение каких-то конкретных налогов.

"Если есть дополнительные расходы бюджета, лучше, чтобы они покрывались доходами, а не наращиванием дефицита бюджета. Потому что, если будет расти дефицит бюджета, для покрытия необходимых расходов при росте дефицита бюджета будет выше наша ставка", - сказала Набиуллина.

НДС - одна из главных статей доходов федерального бюджета. В 2024 году поступления НДС на товары, реализуемые на территории России, выросли на 21,6% - до 8,7 трлн рублей, на товары, ввозимые на территорию России - на 8,7%, до 663 млрд рублей.