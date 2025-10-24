Поиск

ЦБ считает, что дезинфляционное влияние бюджета-2025 будет существенно меньше, чем ожидалось

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Банк России после внесения в Госдуму проекта поправок в федеральный бюджет 2025 года отмечает его существенно меньшее, чем ожидалось ранее, дезинфляционное влияние.

"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Дезинфляционное влияние бюджета 2025 года будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. На среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться корректировка проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу, где было принято решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 16,5% годовых.

По итогам предыдущего заседания регулятор уже отмечал, что текущий дефицит пока не дает реализоваться дезинфляционному эффекту бюджетной политики. ЦБ намеревался обновить свои оценки после внесения в Госдуму поправок в текущий бюджет и проектировок на следующую трехлетку.

Проект поправок в бюджет текущего года предусматривает рост дефицита до 2,6% ВВП. Изначально он был запланирован в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были приняты поправки, в соответствии с которыми дефицит ожидался в размере 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Также Банк России в описании проинфляционных рисков указал эффект от повышения общей ставки НДС до 22%.

"Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте", - отмечается в сообщении. Основные проинфляционные риски, по мнению регулятора, связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Также, отмечает ЦБ, проинфляционные эффекты через динамику курса рубля могут дать дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий. Значимым фактором неопределенности остается и геополитическая напряженность. Дезинфляционные же риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

