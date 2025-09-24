Поиск

Минфин ожидает, что дефицит бюджета РФ в 2025 г. увеличится до 2,6% с 1,7% ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в 2025 году увеличится на 1,944 трлн рублей и составит 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Такие цифры содержатся в подготовленных Минфином поправках в действующий бюджет, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Изначально законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако весной были приняты поправки, в соответствии с которыми дефицит ожидался в размере 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Рост размера дефицита соответствует снижению оценки доходов бюджета в текущем году - на 1,944 трлн рублей и до 36,562 трлн рублей с 38,506 трлн рублей. По отношению к ВВП доля доходов уменьшится на 0,6 п.п. за счет увеличения доли нефтегазовых и уменьшения ненефтегазовых доходов.

Общий объем расходов бюджета в текущем году сохраняется на уровне 42,3 трлн рублей, или 19,5% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит увеличится на 2,281 трлн рублей и составит 14,390 трлн рублей (6,6% ВВП).

