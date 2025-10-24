Чистая прибыль "Русснефти" за девять месяцев по РСБУ сократилась в 6,3 раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 5,13 млрд рублей против 32,2 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года (сокращение в 6,3 раза), сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась на 21% - до 176,42 млрд рублей; себестоимость - на 21,7%, до 132,2 млрд рублей.

Как сообщалось, в первом полугодии компания отчиталась о 2,45 млрд рублей чистого убытка при выручке в 121,34 млрд рублей. Таким образом, в третьем квартале "Русснефть" получила 7,58 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 55,1 млрд рублей.