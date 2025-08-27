"Русснефть" в январе выкупила у Glencore часть пакета в НК в среднем по 55 руб./акция

Это существенно ниже рынка

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Русснефть" в полугодовой отчетности по МСФО раскрыла детали покупки части пакета в НК, ранее принадлежавшего швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore: общая сумма сделки за 50 млн 400 обыкновенных акций составила 2,75 млрд рублей.

Данный пакет составляет 12,75% от уставного капитала или 17% от общего числа обыкновенных акций эмитента. Его покупка была оформлена через дочернее ООО "Белые ночи".

При пересчете стоимость одной акции в рамках сделки составила 55 рублей. На момент ее совершения котировки "Русснефти" на МосБирже находились на уровне 145 руб./ао, на среду - около 124 руб./ао. Таким образом, актив был куплен существенно ниже его рыночной цены.

Отраженная сумма сделки соответствует $31,7 млн (по среднему курсу в первом полугодии 2025 года - ИФ).

Как сообщалось, Glencore, контролировавший в "Русснефти" 23,46% ее уставного капитала, договорился о продаже этой доли еще в декабре 2021 года, однако осуществление сделки затянулось. В сентябре 2023-го президент НК Евгений Толочек говорил, что де-факто швейцарский трейдер не участвует в управлении компанией.

Источник, знакомый с деталями сделки, говорил "Интерфаксу", что первая часть пакета, принадлежавшего Glencore, была продана "Белым ночам" в январе текущего года, вторая - спустя несколько месяцев: покупателем 16,33% обыкновенных акций (соответствует 12,25% в УК) выступила эмиратская OCN International DMCC. Впоследствии, в конце июня, этот пакет был продан ООО "Неолайн Активы", которое подконтрольно Заире Гудаевой.

Уставный капитал "Русснефти" состоит из 392 млн 152 тыс. акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая: из них 294 млн 120 тыс. - обыкновенные акции, 98 млн 032 тыс. - привилегированные.