"Русснефть" за семь месяцев добыла почти 3,6 млн тонн нефти - чуть выше плана

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Русснефть" по итогам января-июля добыла 3,573 млн тонн нефти, что на 20 тыс. тонн больше плана, сообщил президент компании Евгений Толочек в интервью корпоративному изданию "Время Русснефти".

Добыча газа составила 1,2 млрд куб. м, что на 38 млн куб. м больше планового показателя.

"По предварительным оценкам, к концу года будет добыто сверх плана 69 тыс. тонн нефти и 63 млн куб. м газа", - сказал Толочек.

Ранее он говорил, что план НК по добыче нефти на 2025 год - 6,2 млн тонн, что на 80 тыс. тонн больше, чем фактический результат по итогам прошлого года.

По итогам семи месяцев в эксплуатацию введено 85 новых скважин, большинство из которых - 73 - с горизонтальным окончанием. Суммарно они принесли 372,5 тыс. тонн нефти в структуре добычи. До конца года планируется ввести еще 29 скважин.

Толочек добавил, что капитальные затраты "Русснефти" по итогам года составят 28,9 млрд рублей; прирост запасов нефти ожидается на уровне 8 млн тонн.

"В первом полугодии мы работали по сценарию интенсивного развития, заложенному в бизнес-план. Потом опять случились перипетии в макроэкономике. Нам приходится принимать дополнительные меры по сокращению затрат, сдвигать рамки реализации некоторых проектов. Не назову этот сценарий кризисным: бурение сокращено, но продолжается, капитальные вложения в текущем году остаются внушительными", - подчеркнул президент НК.

Он отметил, что компания продолжает активно осваивать Восточно-Каменное месторождение, запасы которого составляют 46 млн тонн. Темпы добычи в его пределах приблизились к 750 тыс. тонн в год.

"Изначально мы прогнозировали, что этот показатель на месторождении на пике составит 1,5 млн тонн. Это означает, что за полтора года на Восточно-Каменном половину целей мы достигли. Актив оправдывает все надежды, которые на него возлагали", - сказал Толочек.

Он добавил, что ближайшие задачи ханты-мансийского филиала НК - строительство приемо-сдаточного пункта (ПСП) и модернизация системы измерения количества и качества нефти (СИКН). Это позволит "Русснефти" отказаться от вывоза нефти с Восточно-Каменного месторождения автотранспортом, подчеркнул президент компании.

