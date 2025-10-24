"Группа ЛСР" за девять месяцев снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-сентябре 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 12,307 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка составила 17,596 млрд рублей (снижение в 1,5 раза), себестоимость продаж - 2,403 млрд рублей (снижение в 1,6 раза).

Управленческие расходы компании равнялись 948 млн рублей (рост на 24,3%).

"Группа ЛСР" объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.