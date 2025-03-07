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"Группа ЛСР" в 2024 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 8%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 8% по сравнению с показателем 2023 года - до 53 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 9,6% - до 64,7 млрд рублей.

Себестоимость продаж "Группы ЛСР" в прошлом году возросла в 2,7 раза - до 8,1 млрд рублей.

Управленческие расходы компании увеличились в 1,3 раза - до 1,1 млрд рублей.

Как сообщалось, ПАО "Группа ЛСР" в 2024 году снизило продажи на 24,5% по сравнению с показателем предыдущего года - до 163 млрд рублей. В общей сложности группа реализовала 664 тыс. кв. метров недвижимости (снижение на 39,5%). Доля контрактов с участием ипотечных средств равнялась 69%.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Группа ЛСР
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