Квартальная чистая прибыль "Группа ЛСР" по РСБУ сократилась в 136 раз

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в I квартале 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 101,122 млн рублей, говорится в отчетности девелопера.

Годом ранее чистая прибыль компании составила 13,737 млрд рублей. Таким образом, показатель уменьшился почти в 136 раз.

Выручка компании равнялась 1,377 млрд рублей (снижение в 11,8 раза), себестоимость продаж - 838,9 млн рублей (снижение в 2 раза), валовая прибыль - 538,599 млн рублей (снижение в 27 раз).

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.