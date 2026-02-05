Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов РТС и МосБиржи на 1%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг снижается на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, ожиданий новостей с переговоров по Украине и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, нефть Brent откатилась к $68 за баррель после роста накануне к $70). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1%, причем первый откатился ниже 2750 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2748,48 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,77 пункта (-1%); лидируют в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-4,3%), "ДОМ.РФ" (-3,9%), ПАО "Группа Позитив" (-3,7%). Во "втором эшелоне" лидируют в падении акции ГК "Самолет" (-12,5%) после того, как накануне вечером стало известно об обращении компании за господдержкой.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 февраля, составляет 76,9102 руб. (-7,15 копейки).

Акции ГК "Самолет" упали до 855,4 рубля, минимума с ноября 2025 года, после известий, что девелопер обратился в правительство РФ с просьбой о господдержке, о чем накануне вечером сообщило агентство РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

"С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

Подешевели также акции "НЛМК" (-3%), Совкомбанка (-2,9%), "ВК" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,5%), "ММК" (-2,5%), "Русала" (-2%), "Северстали" (-1,9%), АФК "Система" (-1,8%), ВТБ (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "МТС" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "Т-Технологии" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Полюса" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%). Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва.

"Я бы хотел предупредить, что в таких ситуациях есть много деликатных моментов, и о прогрессе, скорее всего, не будет известно даже через утечки информации в СМИ. Так будет до тех пор, пока мы не добьемся реального прорыва", - заявил Рубио журналистам в среду.

По его словам, США считают, что добились большого прогресса, так как за прошедший год удалось решить многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования кризиса. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Кроме того, Рубио отметил, что сам факт участия РФ и Украины в переговорах является положительным. Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций снижается в отсутствие конкретных новостей из Абу-Даби, где прошел новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Инвесторы заняли выжидательную позицию: официальные лица ограничились лишь общими комментариями, не раскрывая деталей переговоров.

Кроме того, рынок переоценивает перспективы дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ: свежий бюллетень Банка России указывает на сохраняющиеся инфляционные риски на фоне влияния январского повышения налогов и устойчиво высоких инфляционных ожиданий. Все это повышает вероятность паузы в снижении ставки на ближайшем заседании ЦБ 13 февраля.

На дневном графике индекс МосБиржи скорректировался вниз после неудачной попытки закрепиться выше сопротивления 2800 пунктов. В ближайшие сессии возможен ретест этого уровня при условии, что индекс удержится выше локальной поддержки 2750 пунктов, где также проходит 200-дневная скользящая средняя. С учетом динамики последнего года, когда отсутствие выраженного позитива по геополитике как правило приводило к фиксации прибыли, российский рынок остается уязвимым к дальнейшей коррекции. В таком сценарии следующим уровнем поддержки выступает зона 2700 пунктов, считает Магомедов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также ожидает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов.

Индекс МосБиржи в среду снова не смог преодолеть "круглый" уровень 2800 пунктов и сдал назад. По факту, сохраняются повышенная волатильность и затяжной боковик на фоне неопределенности на геополитической арене и на фоне проинфляционных рисков. Трехсторонние переговоры в ОАЭ по Украине продолжаются, пока без конкретики, а еженедельная статистика Росстата показала ускорение роста цен в годовом выражении.

Аутсайдерами с вечера среды выступают акции "Самолета", обвалившиеся ниже 880 руб. (уровень ноября 2025г - прим ИФ): компания обратилась к государству за помощью в 50 млрд руб. для оптимизации финансирования в условиях жесткой ДКП. Стройсектор находится в сложной ситуации, и кейс "Самолета" это подсвечивает. До появления конкретики акции застройщика могут двинуться на исторические минимумы в 820 руб. Также под давлением находятся бумаги металлургов на фоне отката цветных металлов.

"Индекс МосБиржи в четверг останется в диапазоне 2700-2800 пунктов в ожидании подробностей по итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ. Из бумаг ввиду повышенной волатильности отдаем предпочтение крепким внутренним историям ("Яндекс", "Озон", "Лента")", - отметила Крылова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что в четверг инвесторы продолжат следить за ходом переговоров в Абу-Даби - любые сигналы о деэскалации могут стать поводом для возвращения индекса МосБиржи к уровням выше 2800 пунктов. "Мы ожидаем сохранения волатильности, при этом поддержку рынку могут оказать стабильные цены на энергоносители и корпоративные отчетности", - считают эксперты.

В США накануне вырос индекс акций Dow Jones (+0,5%), но просели S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-1,5%); инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. При этом аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi упал на 3,9%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

Локомотивом снижения выступают акции высокотехнологичных компаний на опасениях их завышенной стоимости и масштабных затрат на ИИ-инфраструктуру.

В Японии инвесторы ждут досрочных выборов в нижнюю палату японского парламента, которые пройдут в ближайшие выходные. Решение распустить парламент и назначить досрочные выборы было принято премьером Японии Санаэ Такаити в январе с целью получить общественную поддержку.

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются после сильного роста накануне вечером (цена Brent поднималась к $70 за баррель), в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $68,12 за баррель (-1,9% и +3,2% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,87 за баррель (-1,9% и +3,1% накануне).

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане, ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем поддержку ценам оказывают данные Минэнерго США - запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.