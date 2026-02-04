Поиск

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

За период с 27 января по 2 февраля 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,1% (после роста на 2,0% с 20 по 26 января), в том числе на огурцы - 6,3%, морковь - 1,8%, капусту - 1,5%, свеклу - 1,3%, помидоры - 1,1%, бананы - 1,0%, яблоки - 0,9% и лук - 0,3%.

С 27 января по 2 февраля существенно выросли цены на водку - на 1,0%, говядину, рыбу мороженую и яйца куриные - на 0,4%, кефир, хлеб пшеничный - на 0,3%.

Снизились цены на свинину - на 0,4%, масло сливочное - на 0,3%, мясо кур - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на новые отечественные легковые автомобили и электропылесосы - на 0,2%, снизились - на телевизоры (на 0,4%).

Цены на автомобильный бензин с 27 января по 2 февраля выросли на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Среди услуг выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 5,5% и на Черноморское побережье России - на 5,0%. Выросли также тарифы на проезд в городском автобусе - на 1,1% и троллейбусе - на 0,2%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 февраля на уровне 6,45%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На неделе с 27 января по 2 февраля 2026 года инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (0,20% после 0,19%). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,29% (с 0,37% неделей ранее, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,12% (с 0,24%). Динамика цен на плодоовощную продукцию составила 2,10% (после 1,95%). В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01% после снижения на 0,02% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,56% (после 0,22% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в декабре был сохранен на уровне 4-5%.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. "Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4% (на 26 января - ИФ). Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал он.

По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 4,0-4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

Росстат инфляция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });