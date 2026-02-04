Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

За период с 27 января по 2 февраля 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 2,1% (после роста на 2,0% с 20 по 26 января), в том числе на огурцы - 6,3%, морковь - 1,8%, капусту - 1,5%, свеклу - 1,3%, помидоры - 1,1%, бананы - 1,0%, яблоки - 0,9% и лук - 0,3%.

С 27 января по 2 февраля существенно выросли цены на водку - на 1,0%, говядину, рыбу мороженую и яйца куриные - на 0,4%, кефир, хлеб пшеничный - на 0,3%.

Снизились цены на свинину - на 0,4%, масло сливочное - на 0,3%, мясо кур - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на новые отечественные легковые автомобили и электропылесосы - на 0,2%, снизились - на телевизоры (на 0,4%).

Цены на автомобильный бензин с 27 января по 2 февраля выросли на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Среди услуг выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ - на 5,5% и на Черноморское побережье России - на 5,0%. Выросли также тарифы на проезд в городском автобусе - на 1,1% и троллейбусе - на 0,2%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 февраля на уровне 6,45%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

На неделе с 27 января по 2 февраля 2026 года инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (0,20% после 0,19%). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,29% (с 0,37% неделей ранее, в том числе на продукты питания за исключением плодоовощной продукции до 0,12% (с 0,24%). Динамика цен на плодоовощную продукцию составила 2,10% (после 1,95%). В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01% после снижения на 0,02% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,56% (после 0,22% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год в декабре был сохранен на уровне 4-5%.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. "Возвращаясь к 2019 году, да, как бы январь 2026 года выше, чем январь 19-го с точки зрения прироста месячных цен. Но ноябрь-декабрь 2025-го - были на самом деле очень низкие темпы роста цен, на что все обратили внимание. Если посмотреть суммарно ноябрь, декабрь, январь, то на самом деле все развивается в целом довольно близко к тому октябрьскому прогнозу, который мы имели с точки зрения тех годовых темпов роста, на которые сейчас инфляция выходит, порядка 6,4% (на 26 января - ИФ). Поэтому надо смотреть более широкий контекст. Одна из причин, почему это так, это волатильные компоненты", - сказал он.

По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%. Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 4,0-4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.