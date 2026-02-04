Поиск

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают восстанавливаться в среду после исторического обвала в конце прошлой и начале текущей недели.

К 14:40 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 2,6%, до $5062,3 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 7,2%, до $89,255 за унцию, на платину - на 2,8%, до $2270,6 за унцию.

В минувшую пятницу золото упало на 9%, максимальными темпами более чем за 10 лет. В понедельник фьючерсы также сильно просели, однако уже во вторник они подскочили на 6,1%, показав рекордный рост с 2009 года.

"Коррекция станет благом для рынка в долгосрочной перспективе, - отметила Джони Тевес из UBS. - В такие периоды инвесторы получают возможность нарастить стратегические длинные позиции по более привлекательным ценам".

Comex
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

Вторичные эффекты от январской инфляции потребуют от Банка России осторожности со ставкой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8316 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 261 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });