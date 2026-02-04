Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают восстанавливаться в среду после исторического обвала в конце прошлой и начале текущей недели.

К 14:40 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 2,6%, до $5062,3 за унцию.

Фьючерсы на серебро дорожают на 7,2%, до $89,255 за унцию, на платину - на 2,8%, до $2270,6 за унцию.

В минувшую пятницу золото упало на 9%, максимальными темпами более чем за 10 лет. В понедельник фьючерсы также сильно просели, однако уже во вторник они подскочили на 6,1%, показав рекордный рост с 2009 года.

"Коррекция станет благом для рынка в долгосрочной перспективе, - отметила Джони Тевес из UBS. - В такие периоды инвесторы получают возможность нарастить стратегические длинные позиции по более привлекательным ценам".