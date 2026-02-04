Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Акционеры готовы поделиться долей

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора компании Анны Акиньшиной в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

"С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет", - написала Акиньшина.

В обращении сообщается, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

"Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий. Менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании", - заявили в "Самолете".

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже.