Рубль утром снижается к юаню на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне упавшей нефти. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0145 руб. (+2,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,7 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль, скорее всего, будет торговаться в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань до конца текущей недели, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"На внутреннем валютном рынке наблюдается постепенное нарастание сигналов об истощении избыточного предложения юаней и даже формировании их локального дефицита, - констатирует эксперт. - В то же время поддержка рубля со стороны регулятора также остается значимой. В феврале ежедневные продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила останутся на достаточно высоком уровне (16,5 млрд рублей в день против 17,4 млрд руб. в январе). Суммарный объем интервенций за месяц вырастет (314 млрд руб. против 261 млрд руб.) за счет большего количества рабочих дней".

В таких условиях, в феврале аналитик рассчитывает на сохранение стоимости юаня в диапазоне 10,8-11,5 руб./юань. Стоимость доллара, по оценкам Попова, останется ниже 80 руб./$1 (целевой диапазон 75-80 руб./$1) и будет зависеть от траектории его глобальной стоимости.

В четверг, как и до конца текущей недели, эксперт ждет сохранения курсовых котировок в районе 11 руб./ юань.

Данные Росстата

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2026 года составила 0,20% после 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 2 февраля составил 0,07%, с начала года - 2,11% (в 2025 году с начала года к 2 февраля цены выросли на 1,28%).

Из недельных данных за январь, а также на начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 2 февраля ускорилась до 6,46% с 6,43% на 26 января (и с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин в среду заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании. С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле, изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - отметил зампред ЦБ.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что о дальнейшем прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию вряд ли будет известно до тех пор, пока стороны не добьются реального прорыва.

"Я бы хотел предупредить, что в таких ситуациях есть много деликатных моментов, и о прогрессе, скорее всего, не будет известно даже через утечки информации в СМИ. Так будет до тех пор, пока мы не добьемся реального прорыва", - заявил Рубио журналистам в среду.

По его словам, США считают, что добились большого прогресса, так как за прошедший год удалось решить многие вопросы, необходимые для мирного урегулирования кризиса. При этом госсекретарь подчеркнул, что те вопросы, которые еще не решены, - самые сложные.

Кроме того, Рубио отметил, что сам факт участия РФ и Украины в переговорах является положительным. Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Нефть

Цены на нефть активно опускаются утром в четверг после сильного роста накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $68,15 за баррель, что на 1,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,96%, до $63,85 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем, данные по запасам в США оказывают рынку некоторую поддержку.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.