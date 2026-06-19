Росимущество сообщило о старте торгов по продаже ЮГК среди допущенных участников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Торги по продаже госпакета ПАО "Южуралзолото ГК" и ряда других активов, входящих в группу ЮГК, стартовали в пятницу в 9:00 по московскому времени, сообщает Росимущество.

Они проводятся среди участников, заявки которых были официально признаны соответствующими всем требованиям и допущены к участию (их ведомство не называет). О результатах голландского аукциона Росимущество сообщит дополнительно.

Стоимость выставленных на продажу активов группы ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд руб.

Это уже четвертый аукцион по продаже активов группы ЮГК и второй, который проводится в голландском формате - с возможностью снижения цены до 50% от первоначальной, то есть до 81,01 млрд руб.

Сбор заявок на участие в голландском аукционе проходил с 11 по 18 июня. Накануне вечером стало известно об одном недопущенном претенденте: заявка ООО "Инновация" была отклонена из-за отсутствия внесенного задатка.

Все параметры текущего голландского аукциона соответствуют тому, который уже проводился ранее (это была вторая попытка продажи). Шаг на понижение цены - 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Шаг на повышение - при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения - 0,5% от начальной цены продажи. Для признания таких торгов состоявшимися необходимо как минимум два участника, внесших задаток (20% от стартовой цены актива) и представивших комплект документов.