Поиск

Росимущество сообщило о старте торгов по продаже ЮГК среди допущенных участников

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Торги по продаже госпакета ПАО "Южуралзолото ГК" и ряда других активов, входящих в группу ЮГК, стартовали в пятницу в 9:00 по московскому времени, сообщает Росимущество.

Они проводятся среди участников, заявки которых были официально признаны соответствующими всем требованиям и допущены к участию (их ведомство не называет). О результатах голландского аукциона Росимущество сообщит дополнительно.

ЭкономикаОчередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участниковОчередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участниковЧитать подробнее

Стоимость выставленных на продажу активов группы ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд руб.

Это уже четвертый аукцион по продаже активов группы ЮГК и второй, который проводится в голландском формате - с возможностью снижения цены до 50% от первоначальной, то есть до 81,01 млрд руб.

Сбор заявок на участие в голландском аукционе проходил с 11 по 18 июня. Накануне вечером стало известно об одном недопущенном претенденте: заявка ООО "Инновация" была отклонена из-за отсутствия внесенного задатка.

Все параметры текущего голландского аукциона соответствуют тому, который уже проводился ранее (это была вторая попытка продажи). Шаг на понижение цены - 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Шаг на повышение - при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения - 0,5% от начальной цены продажи. Для признания таких торгов состоявшимися необходимо как минимум два участника, внесших задаток (20% от стартовой цены актива) и представивших комплект документов.

Росимущество ЮГК Южуралзолото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов