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Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заявка одного потенциального претендента на участие в очередных торгах по продаже госдоли в ПАО "Южуралзолото ГК" и ряда других активов, входящих в группу ЮГК, отклонена.

Речь о заявке ООО "Инновация", следует из протокола, опубликованного торговой площадкой.

Сбор заявок на участие в голландском аукционе проходил с 11 по 18 июня. Сами торги назначены на утро 19 июня.

Это уже четвертый аукцион по продаже активов группы ЮГК и второй, который проводится в голландском формате - с возможностью снижения цены до 50% от первоначальной.

С начала мая Росимущество уже трижды выставляло на продажу активы ЮГК. Сначала из-за отсутствия участников не состоялся аукцион со стартовой ценой в 162 млрд руб., затем - торги на понижение, на которые заявился только один участник, внесший задаток, при необходимом минимуме в два.

В июне был объявлен третий аукцион. Его параметры совпадали с первым: стартовая цена - 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд руб.), шаг аукциона - 2% от начальной цены. Участникам было необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов. Для признания аукциона состоявшимся, как и в первом случае, было достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.

Эти торги также не состоялись из-за отсутствия участников. Вечером накануне их проведения стало известно, что заявка одного потенциального претендента была отклонена. Физическое лицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следовало из извещения в ГИС "Торги". Других участников, согласно данным торгов, на этом аукционе не было.

После этого на 19 июня был назначен новый голландский аукцион. Все параметры аукциона соответствуют тому, который уже проводился ранее (это была вторая попытка продажи). Шаг на понижение цены - 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Шаг на повышение - при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения - 0,5% от начальной цены продажи. Для признания таких торгов состоявшимися необходимо как минимум два участника, внесших задаток и представивших комплект документов.

При проведении первого голландского аукциона в системе ГИС "Торги" сначала появилась информация об отклонении одной заявки - от АО "Русские угли", которое не внесло задаток. При этом позже Росимущество сообщило, что одна заявка с внесенным задатком была принята (кому она принадлежала, официально не сообщалось), но так как для голландского аукциона их должно быть минимум две, торги не состоялись.

Активы группы ЮГК перешли в собственность Росимущества по решению суда. В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ПАО "ЮГК" и УК "ЮГК", а также долей в еще нескольких компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Переход по решению суда контрольного пакета публичной компании в собственность государства поднял вопрос о том, кто в этом случае должен будет выставить оферту миноритариям. Он был снят в начале июня выходом указа президента, в котором прописано, что государство при продаже актива по ускоренной процедуре не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам, как того требует закон об АО. Таким образом, обязанность по выставлению оферты будет возложена на нового владельца пакета акций, купившего его на аукционе или торгах, если они все же состоятся.

Южуралзолото ЮГК
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