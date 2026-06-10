Поиск

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Очередной, уже третий по счету аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото группа компаний" и других активов, входящих в группу ЮГК, признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Соответствующее уведомление опубликовано в системе ГИС "Торги".

Во вторник вечером стало известно, что заявка одного потенциального претендента на участие в аукционе была отклонена. Физическое лицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следовало из извещения в ГИС "Торги".

В РоссииСуд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Струкова в ЮГКЧитать подробнее

Активы группы ЮГК выставляются на продажу с начала мая. Сначала не состоялся аукцион со стартовой ценой в 162 млрд руб., затем и торги на понижение, которые предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной - на них заявился только один участник, внесший задаток, при необходимом минимуме в два.

Сбор заявок в рамках нового аукциона проходил до 9 июня, торги должны были пройти 10 июня. Стартовая цена была та же, что и на первом аукционе - 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд рублей).

Шаг аукциона - 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Участникам было необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб). Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.

ЮГК Южуралзолото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

 Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

Банки будут отказывать клиентам в переводе средств, заметив вредоносное ПО на их устройствах

Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

 Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

"Физики" в мае оставались основными нетто-покупателями российских акций

Заявка одного претендента-физлица на участие в аукционе по ЮГК отклонена

Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

 Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

Спикеры форума НАУФОР призвали философски отнестись к падению фондового рынка РФ

Росимущество продает бывшие российские активы холдинга Global Spirits за 7,8 млрд рублей

Индонезия переводит экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства

РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири

 РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2571 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9839 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов