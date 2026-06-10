Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Очередной, уже третий по счету аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото группа компаний" и других активов, входящих в группу ЮГК, признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Соответствующее уведомление опубликовано в системе ГИС "Торги".

Во вторник вечером стало известно, что заявка одного потенциального претендента на участие в аукционе была отклонена. Физическое лицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следовало из извещения в ГИС "Торги".

Активы группы ЮГК выставляются на продажу с начала мая. Сначала не состоялся аукцион со стартовой ценой в 162 млрд руб., затем и торги на понижение, которые предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной - на них заявился только один участник, внесший задаток, при необходимом минимуме в два.

Сбор заявок в рамках нового аукциона проходил до 9 июня, торги должны были пройти 10 июня. Стартовая цена была та же, что и на первом аукционе - 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд рублей).

Шаг аукциона - 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Участникам было необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб). Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.