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Банк России по-прежнему не видит признаков "переохлаждения" экономики

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему не наблюдает признаков "переохлаждения" экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Те главные маркеры "переохлаждения", которые мы используем, и не только мы, но в общем большинство экономистов везде их используют, - это уход инфляции сильно ниже цели, это рост безработицы и падение реальных доходов населения. Ни одного из этих маркеров нет, и беречь экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика", - сказала Набиуллина.

"Рисков "переохлаждения" экономики мы не видим", - добавила она.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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