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Набиуллина ответила Грефу на слова о переохлаждении экономики

Динамика создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении, сказала она

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Динамика создания банками резервов не свидетельствует о переохлаждении экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Всем нравится переохлаждение (термин - ИФ), у нас любят пугать разными эпитетами. Когда говорим "перегрев" - никто не спорит, что это когда спрос превышает предложение. Когда говорим "переохлаждение" - это значит у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения, значит должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего, трудовые. Мы это видим? Нет. Это же вопрос не безработицы, это вопрос дефицита кадров, много есть показателей", - ответила Набиуллина на комментарий главы Сбербанка Германа Грефа, что экономика сейчас в фазе переохлаждения.

"Сейчас прозвучало, что снижение инвестиционной активности - это есть признак переохлаждения. Да, есть инвестиционная пауза. Но здесь Александр Валентинович (вице-премьер Александр Новак - ИФ) тоже очень правильно сказал - у нас доля инвестиций в ВВП резко выросла, за последние три года мы задали некую планку (достаточно высокую по доле инвестиций - ИФ). Есть некоторое снижение, но это не есть признак переохлаждения. Давайте все-таки - понятно, что это (переохлаждение - ИФ) не научный термин - аккуратно этим пользоваться", - сказал глава ЦБ.

"Банки - это те, кто управляет рисками и их оценивает. Управляя рисками вы создаете резервы. Мы внимательно смотрим как создают банки резервы. Ну, Герман Оскарович (Греф - ИФ), давайте посмотрим на динамику резервов - видите ли вы через них переохлаждение экономики? Мы в ваших действиях этого не видим", - заявила Набиуллина.

Александр Новак Сбербанк Эльвира Набиуллина Герман Греф Банк России
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