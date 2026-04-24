В ЦБ не видят признаков переохлаждения экономики РФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сейчас в данных нет признаков того, что экономика РФ находится на пути в переохлаждение, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин во время пресс-конференции в пятницу.

"У нас безработица на исторических минимумах, инфляция пока держится несколько выше целевого уровня и реальные доходы граждан продолжают расти. Никаких признаков того, что экономика находится на пути в переохлаждение в данных нет", - сказал Заботкин.

"Не столько это нужно, сколько если такие обстоятельства сложатся (что экономике потребуется поддержка и стимулирование - ИФ), то действительно будет показано проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали в 2020 году", - добавил он.

"Для того, чтобы либо более резко снижать ключевую ставку, либо с тем, чтобы проводить мягкую стимулирующую денежно-кредитную политику, нужно, чтобы инфляция ушла ниже цели, были бы показатели существенного роста безработицы, но сейчас ни того, ни другого нет, не только в наших прогнозах, но и в прогнозах аналитиков, в прогнозах бизнеса", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
