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Банк России в мае снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России в мае снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ не позволяет дать точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 июня объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 73,7 млн унций (порядка 2,29 тысячи тонн) на $325,9 млрд. В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,3%, в стоимостном - на 3,5%.

Май стал пятым месяцем подряд, когда объем золота в резервах снижался. Всего с начала года он сократился на 1,1 млн унций (около 34 тонн).

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной (как правило, плюс-минус 0,1 млн унций).

Банк России ЦБ РФ
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