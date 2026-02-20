Поиск

ЦБ РФ в январе снизил объем золота в резервах на 0,3 млн унций

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в январе снизил объем золота в резервах на 0,3 млн унций (примерно на 9 тонн).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,5 млн унций (порядка 2,32 тыс. тонн) на $402,7 млрд. В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,4%, но в стоимостном вырос на 23,3%.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной (плюс-минус 0,1 млн унций). Сокращение объема золота в резервах РФ часто бывает связано с выпуском золотых монет.


ЦБ РФ Банк России золото
