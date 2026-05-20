Банк России в апреле снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций

С начала года показатель снизился на 0,9 млн унцией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России в апреле снизил объем золота в резервах еще на 0,2 млн унций (примерно на 6 тонн, формат данных ЦБ не позволяет дать точную оценку).

Как сообщил ЦБ, по состоянию на 1 мая объем монетарного золота в составе международных резервов России составил 73,9 млн унций (порядка 2,3 тысячи тонн) на $337,5 млрд. В натуральном выражении показатель за месяц снизился на 0,3%, хотя в стоимостном подрос на 1,1%.

Апрель стал четвертым месяцем подряд, когда объем золота в резервах России снижался. Всего с начала года он сократился на 0,9 млн унций (около 28 тонн).

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и с тех пор динамика объема золота в резервах стала менее выраженной (как правило, плюс-минус 0,1 млн унций).