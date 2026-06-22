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НК отчитались Новаку о мерах по увеличению производства нефтепродуктов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и отраслевых компаний, где были представлены результаты мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива в части текущих параметров ценообразования.

Как сообщает пресс-служба правительства, также была рассмотрена ситуация с поставками нефтепродуктов в регионы, оценен уровень накопленных запасов.

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ФАС доложила о принимаемых мерах, направленных на предупреждение необоснованного роста цен на нефтепродукты и пресечение нарушений антимонопольного законодательства. Отмечено, что контроль за ситуацией на топливном рынке осуществляется на постоянной основе.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросам обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных полевых работ. Участники подчеркнули необходимость безусловного и своевременного обеспечения потребностей агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами.

Представители отраслевых компаний отчитались о реализуемых мерах по насыщению внутреннего рынка топливом, поддержанию стабильной ценовой ситуации, увеличению объёмов производства нефтепродуктов, а также по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учётом уже действующих механизмов регулирования. ФАС поручено продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации в отрасли и при необходимости оперативно принимать меры.

Александр Новак ФАС
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