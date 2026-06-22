Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива, говорится в сообщении ведомства.

"В частности, "Авито" скрыл объявления о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются ещё на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов", - говорится в сообщении.

Ведомство также напомнило, что продолжает работу по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов - транспортировки, хранения, сбыта. В частности, на оптовом рынке были проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. В отношении трех из них было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции.

Кроме того, ФАС ранее поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.

Также служба направила "ТД "Нефтьмагистраль" и сети АЗС "Трасса" запросв о ценах на топливо. Эти компании должны предоставить в ведомство информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объёмах их реализации на АЗС до 26 июня.