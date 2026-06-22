Саудовская Аравия в апреле снизила добычу нефти на 9,3% м/м

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в апреле снизила добычу нефти на 9,3% к марту, экспорт - на 19,9%, сообщает сайт Joint Organizations Data Initiative (JODI). Ее объем составил 6,316 млн баррелей в сутки против 6,967 млн б/с в марте. В годовом выражении было зафиксировано снижение на 29,9%.

Объем экспортных поставок составил 3,986 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,974 млн б/с в марте. К апрелю 2025 года он уменьшился на 35,4%.

Добыча и экспорт нефти Саудовской Аравией опустились до исторических минимумов из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива.

Производство нефти в Венесуэле в апреле повысилось на 3,7% месяц к месяцу - до 1,136 млн б/с. В годовом сравнении показатель вырос на 8,1%. Страна экспортировала в позапрошлом месяце 1,039 млн б/с.

По предварительным оценкам JODI, США в апреле сократили добычу нефти на 0,8% - до 13,586 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,696 млн б/с в предыдущий месяц. Год к году показатель увеличился на 0,9% (с 13,468 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 5,226 млн б/с по сравнению с 4,043 млн б/с в марте (рост на 29,3%) и 3,883 млн б/с в апреле 2025 года (скачок на 34,6%).