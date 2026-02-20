Поиск

Саудовская Аравия в декабре увеличила добычу нефти на 0,3% м/м и сократила экспорт на 5,3%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре увеличилась на 0,3% относительно предыдущего месяца, при этом экспорт уменьшился на 5,3%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,988 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,378 млн б/с в ноябре. Относительно декабря 2024 года он увеличился на 13,7%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 10,084 млн б/с против 10,05 млн б/с в ноябре. В годовом выражении был зафиксирован скачок на 13,2%.

Производство нефти в Венесуэле в декабре снизилось на 1,9% м/м - до 1,12 млн б/с. За год показатель вырос на 12,2%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в декабре увеличили добычу нефти на 0,4% - до 13,83 млн б/с по сравнению с 13,782 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 2,8% (с 13,451 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,989 млн б/с по сравнению с 3,888 млн б/с в ноябре (рост на 2,6%) и 3,85 млн б/с в декабре 2024 года (повышение на 3,6%).

