Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 36% м/м, экспорт – на 31,6%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 36% относительно предыдущего месяца, экспорт – на 31,6%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 4,974 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,276 млн б/с в феврале. Относительно марта 2025 года он уменьшился на 13,6%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 6,967 млн б/с против 10,882 млн б/с в феврале. В годовом выражении было зафиксировано снижение на 22,2%.

Производство нефти в Венесуэле в марте повысилось на 7,3% м/м до 1,095 млн б/с. За год показатель вырос на 4,5%.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в марте увеличили добычу нефти на 0,2% до 13,653 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,626 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,2% (с 13,488 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,874 млн б/с по сравнению с 4,345 млн б/с в феврале (сокращение на 10,8%) и 4,043 млн б/с в марте 2025 года (снижение на 4,2%).