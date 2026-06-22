ЛУКОЙЛ ограничит продажу топлива в Воронежской области с 23 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сеть АЗС ЛУКОЙЛ устанавливает временные ограничения на продажу топлива в Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник.

"С 23 июня на АЗС сети ЛУКОЙЛ на территории региона устанавливаются временные ограничения: в бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля; на трассе - по 60 литров бензина и 200 литров дизеля", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данный момент запас топлива АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях связано с логистическими вопросами и повышением спроса.

ФАС продолжает мониторинг цен на АЗС местных и федеральных сетей.

"Основной причиной повышения цен остается подорожание топлива на бирже. В ряде случаев на федеральном уровне приняты соответствующие решения, в том числе возбуждены дела о нарушении законодательства в отношении отдельных компаний", - пояснили власти.