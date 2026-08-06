Оверчук сообщил о сокращении товарооборота РФ и Армении за год на две трети

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя - порядка $12 млрд. В прошлом году он упал до $8 млрд. В этом году идет очень драматическое падение товарооборота, примерно до двух третей относительно показателей 2025 года", - сказал Оверчук.

По его словам, складывается такая ситуация, что показатели будут сокращаться и далее.

"Ситуация, которая сейчас развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируема. Мы в течение последних лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности - риски сокращения товарооборота", - отметил Оверчук.