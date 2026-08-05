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Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4

Кабмин РФ разрешил до 1 июля 2027 года импорт, выпуск и обращение бензина Евро 2, Евро 3, Евро 4
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, которым до 1 июля 2027 года устанавливаются временные особенности выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина и дизельного топлива, сообщили в Минэнерго.

Документ предусматривает возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро 2, Евро 3, Евро 4.

"На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5)", - подчеркивается в сообщении.

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"Постановлением также признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы", - отмечает министерство.

Минэнерго подчеркивает, что принятое решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка.

"При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу. Установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей. Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива", - подчеркивается в сообщении.

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