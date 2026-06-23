Европейские рынки акций не показали единой динамики в понедельник

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги понедельника разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,58% - до 639,27 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,72%, германский DAX - 0,62%, испанский IBEX 35 - 1,01%. Французский CAC 40 потерял 0,25%, итальянский FTSE MIB - 0,1%.

Участники рынка продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в Швейцарии завершился первый раунд американо-иранских переговоров, стороны отметили достижение определенного прогресса, в том числе в плане организации дальнейших технических консультаций.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Цены на нефть снижаются на ожиданиях урегулирования ближневосточного конфликта, спровоцировавшего резкое подорожание энергоресурсов и породившего опасения по поводу ускорения общего темпа роста цен.

Инфляционный шок, с которым столкнулась еврозона, слишком велик, чтобы его игнорировать, но недостаточно силен, чтобы вызвать рост долгосрочных ценовых ожиданий или опасные вторичные эффекты, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она отметила, что превышение инфляцией в еврозоне целевого уровня в 2% пока не стало устойчивым. В этих условиях от регулятора требуется взвешенная корректировка политики.

"Шок слишком велик, и мы не можем проигнорировать его, не поставив под угрозу достижение нашей цели, - сказала Лагард в Европейском парламенте в понедельник. - Однако мы пока не видим никаких признаков дестабилизации инфляционных ожиданий или вторичных эффектов, которые оправдали бы более решительные меры".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявил, что принял решение сложить с себя полномочия лидера Лейбористской партии. Он отметил, что попросит руководство партии установить график для выбора нового главы лейбористов. Подача кандидатур должна стартовать 9 июля и завершиться до летних парламентских каникул, которые начинаются 16 июля.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600 стал германский производитель медицинского оборудования Carl Zeiss Meditec (+9,9%), наибольшее падение показал шведский онлайн-портал для сделок с недвижимостью Hemnet Group (-9,5%).

Заметно нарастили капитализацию производитель инструментов для управления процессами Inficon (+8,1%), чипмейкер Infineon Technologies (+4,8%), занимающаяся морскими перевозками Frontline (+4,3%), выпускающая телекоммуникационное оборудование Nokia Corp. (+4,2%), онлайн-ритейлер Zalando (+4,1%), британские банки NatWest (+4%), Barclays (+3,9%) и Lloyds (+3,9%).

Значительные потери понесли оборонные компании, в том числе Babcock (-5,9%), Renk Group (-5,7%), Hensoldt (-4,6%), Leonardo (-3,8%), Indra Sistemas (-2,7%), Thales (-2,6%), BAE Systems (-1,9%) и Rheinmetall (-1,1%).

Также ушли в минус акции производителей товаров класса люкс: Hermes International - на 5,9%, LVMH - на 3,6%, Brunello Cucinelli - на 3,4%, Kering - на 2,2%.

Цена бумаг easyJet выросла на 2,8% на новости, что американская Castelake сделала три предложения о покупке лоукостера, последнее из которых оценивало компанию в 4,74 млрд фунтов стерлингов. Совет директоров британской авиакомпании отклонил их.

Котировки других авиаперевозчиков также повысились: International Consolidated Airlines и Ryanair Holdings - на 2,4%, Deutsche Lufthansa - на 0,8%.