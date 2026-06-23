Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае выросли на 4,2%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в мае 2026 года вырос в годовом выражении на 4,2%, до 511,5 тыс. шт., снизившись по сравнению с высокой базой апреля на 5,7%, подсчитали в "Автостате".

Лидерство в марочной структуре сохраняет Lada - в мае было реализовано 115,9 тыс. пробеговых машин российской марки (-8,2% г/г и -8,1% м/м). На втором месте по-прежнему японская Toyota с результатом 54,3 тыс. шт. (+12,6% и -3,6% соответственно). Далее следуют южнокорейские Kia и Hyundai с результатами 28,7 тыс. шт. (+2,5% и -3,4%) и 27,9 тыс. шт. (+4,9% и -3,1%) соответственно. Пятерку замыкает немецкий Volkswagen - в мае продано 23,9 тыс. таких машин с пробегом (+17,9% и -2,7%).

Как отмечают в "Автостате", все марки из десятки самых продаваемых в мае показали помесячное снижение, наиболее сильное - Renault (-9,2%). Год к году снижение сделок зафиксировано только у Lada.

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в апреле была Kia Rio с результатом 9,9 тыс. шт. (+4,3% г/г и -3,9% м/м). На втором месте - Huyndai Solaris, продажи которой составили чуть менее 9,9 тыс. шт. (+4,6% и -1,5%). Вазовская "семерка" (Lada 2107) сместилась на третью позицию с результатом продаж 9,6 тыс. шт. (-20,4% и - 9%). В пятерку лидеров вторичного рынка в мае также попали внедорожник Toyota Corolla - 9,3 тыс. шт. (+19,4% и -2,1%) и Ford Focus - почти 9 тыс. шт. (+5,8% г/г и -5,5% м/м).

Эксперты отмечают, что по сравнению с апрелем число сделок по всем моделям в мае снизилось. Наиболее заметным падение было у Lada 4x4, результат продаж которой составил 8,1 тыс. шт., что было на 14,2% меньше апрельского результата.

За январь-май 2026 г. вторичный легковой авторынок РФ вырос на 4,9%, до 2 млн 377 тыс. 713 шт.