PetroChina ждет падения потребления нефти в Китае в 2026 году на 4,9%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Потребление нефти в Китае в 2026 году снизится на 4,9%, до 753 млн тонн, на фоне высоких цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и перехода на новые источники энергии, прогнозируют аналитики PetroChina Co.

В 2025 году спрос вырос на 3,6%.

В компании ожидают, что к 2030 году потребление опустится примерно до 700 млн тонн.

Добыча нефти в КНР, по прогнозу компании, в 2026 году составит 217 млн тонн, что на 0,5% превысит прошлогодний показатель. Мощности нефтеперерабатывающих заводов достигнут 963 млн тонн в год, что на 15 млн тонн больше, чем в 2025 году.

Потребление нефтепродуктов в стране ожидается на уровне 324 млн тонн в этом году, что на 6,4% меньше объема годом ранее (в 2025 году оно сократилось на 3,5%). Исключением является авиационное топливо, спрос на которое, как предполагается, вырастет на 0,2% в 2026 году.

Потребление газа увеличится на 1,3-2,5% в текущем году - до 440-445 млрд кубических метров по сравнению с 434,3 млрд кубометров в 2025 году. Спрос продолжит расти и достигнет 530-550 млрд кубометров к 2030 году, по оценке аналитиков PetroChina.