ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 году на 200 тыс. б/с

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Аналитики ОПЕК второй месяц подряд понижают свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год: теперь они ожидают его увеличения на 0,97 млн б/с - до 106,13 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 1,17 млн б/с - до 106,33 млн б/с. Таким образом оценка была понижена на 200 тыс. б/с.

Наибольший вклад в данное изменение внесла корректировка оценки спроса на нефть в Индии. Согласно актуальному прогнозу, по итогам 2026 года он составит 5,8 млн б/с, увеличившись на 140 тыс. б/с (предыдущий прогноз - прирост на 200 тыс. б/с). Оценка прироста в Китае была понижена на 30 тыс. б/с, до 220 тыс. б/с. Таким образом, в среднем спрос в стране составит 17,11 млн б/с. В странах Ближнего Востока аналитики ОПЕК теперь ожидают снижение спроса на 40 тыс. б/с, до 8,78 млн б/с. Также большее снижение потребления - на 60 тыс. б/с вместо 30 тыс. б/с в предыдущем отчете - прогнозируется в странах Европы: спрос в них в 2026 году будет находиться на уровне 13,37 млн б/с.

Аналитики альянса понизили оценку спроса на нефть во всех кварталах 2026 года: в первом - на 130 тыс. б/с, до 105,92 млн б/с, во втором - на 400 тыс. б/с, до 104,17 млн б/с, в третьем - на 190 тыс. б/с, до 106,57 млн б/с, в четвертом - на 90 тыс. б/с, до 107,82 млн б/с.

Актуальные оценки ОПЕК мирового спроса на нефть: в 2025 году - 105,16 млн б/с (соответствует оценке мая), в 2026-м - 106,13 млн б/с (ранее - 106,33 млн б/с), в 2027-м - 107,86 млн б/с (практически соответствует предыдущей оценке).

Таким образом, аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,73 млн б/с, что на 190 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 1,54 млн б/с.

По мнению аналитиков ОПЕК, страны, не входящие в ОЭСР, будут главными драйверами увеличения мирового потребления нефти: в 2026 году на их долю придется 0,91 млн б/с прироста (предыдущий прогноз - 1,06 млн б/с), в 2027-м - 1,52 млн б/с (ранее - 1,35 млн б/с). В то же время страны ОЭСР в текущем году добавят к приросту мирового нефтяного спроса только 60 тыс. б/с (оценка апреля - 110 тыс. б/с), в 2027-м - 210 тыс. б/с (ранее - 190 тыс. б/с).

По предварительным данным за апрель, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 48,4 млн баррелей - до 2,748 млрд баррелей. Это на 6,9 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 53,7 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 179,5 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле снизились к марту на 48,4 млн баррелей, до 1,399 млрд баррелей, нефти - выросли на 4,2 млн баррелей, до 1,348 млрд баррелей.