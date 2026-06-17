МЭА повысило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 г. до 1,1 млн б/с

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году относительно предыдущего года снизится на 1,12 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее его аналитики ожидали снижения в 418 тыс. б/с. Таким образом, прогноз ухудшен на 700 тыс. б/с.

Согласно актуальному отчету, МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,41 млн б/с (предыдущая оценка - 104,45 млн б/с), в 2026-м - в 103,29 млн б/с (ранее - 104,03 млн б/с). Первая оценка агентством показателя на 2027 год - 105,3 млн б/с. Таким образом аналитики организации ожидают рост мирового нефтяного спроса в следующем году на 2 млн б/с.

МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть в апреле и мае резко снизился на фоне влияния конфликта вокруг Ирана, проявившегося в снижении предложения и росте цен на топливо. По предварительным данным, спрос на нефть во II квартале сократится к аналогичному периоду прошлого года в среднем на 5 млн б/с, или почти на 5%.

"Наиболее сильно пострадали страны Азии и Ближнего Востока, особенно поставки в Китай, Южную Корею и Японию. Спрос также резко упал в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Европе. До сих пор главным исключением из сложившейся ситуации были страны ОЭСР в Северной и Южной Америке, поскольку стабильная экономика США и продолжающийся рост использования СУГ предотвратили сокращение спроса на нефть в регионе", - говорится в отчете.

Согласно текущей оценке МЭА, снижение мирового нефтяного спроса продолжится и в III квартале - на 1,7 млн б/с, а в IV квартале перейдет к росту - на 1,1 млн б/с.

По итогам 2026 года, по прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР снизится на 453 тыс. б/с, до 45,44 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 349 тыс. б/с, до 45,54 млн б/с), в странах не-ОЭСР - на 665 тыс. б/с, до 57,86 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало снижение на 70 тыс. б/с, до 58,49 млн б/с). Согласно первым оценкам на 2027 год, спрос в странах ОЭСР вырастет на 241 тыс. б/с, до 45,68 млн б/с, в странах не-ОЭСР - на 1,76 млн б/с, до 59,62 млн б/с.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в течение мая продолжили сокращаться рекордными темпами, отмечают в МЭА. В среднем падение с начала ближневосточного конфликта составляет 3,8 млн б/с: 2,4 млн б/с - по нефти, 1,4 млн б/с - по нефтепродуктам. По итогам мая, предварительно, наблюдаемые мировые нефтяные резервы снизились на 143 млн баррелей и составили примерно 7,9 млрд баррелей, что соответствует уровню июня прошлого года.