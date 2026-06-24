Минфин ожидает небольшой задержки в принятии закона о регулировании рынка криптовалют

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании криптовалют в РФ может быть принят с небольшой задержкой, заявил "Интерфаксу" директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"В целом все готово. В ближайшее время ожидаем комитет Госдумы, после него пойдет второе чтение. До 1 июля принять, наверное, не успеем, но около того", - сказал Яковлев в кулуарах ПМЮФ-2026.

Законопроект (№1194918-8), который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют, был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

ЦБ ранее неоднократно сообщал, что рассчитывает на вступление закона в силу 1 июля. Регулятор планировал принять необходимые нормативно-правовые акты в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале уже могли быть первые операции с криптовалютами в легальном поле.