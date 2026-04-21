Законопроект о регулировании цифровых валют прошел I чтение в Госдуме

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах", который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалюты), а также реформирует работающую с 2021 г. систему выпуска и размещения другого инструмента - цифровых финансовых активов (ЦФА).

Документ (№ 1194918-8) правительство внесло в парламент в апреле.

Согласно проекту закона, с 1 июля 2026 г. граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Отдельные криптовалюты смогут торговаться на организованных биржевых торгах при одновременном выполнении трех критериев: средняя капитализация за два года свыше 5 трлн руб., среднедневной объем торгов свыше 1 трлн руб., история цен на лицензированной иностранной бирже не менее 5 лет.

Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой. При этом юрлица и ИП смогут использовать криптовалюту в расчетах по внешнеторговым контрактам без привязки к эксперименту ЦБ, в том числе покупая ее без посредника за рубли с российского банковского счета.

Для хранения и учета криптовалют создается институт цифрового депозитария. Вывод криптовалюты за пределы российского депозитария допускается только на счет лицензированной иностранной организации, вывод на личный кошелек не предусмотрен. ЦБ вправе устанавливать лимиты на вывод вплоть до полной блокировки.

Неквалифицированные физлица при покупке криптовалюты будут обязаны пройти тестирование и соблюсти годовой лимит покупки (если его установит ЦБ), для квалифицированных инвесторов ограничения мягче.

Законопроект устанавливает запрет на выдачу займов в криптовалюте без участия российского лицензированного посредника при любых обстоятельствах - в том числе если сделка происходит за рубежом, с иностранных кошельков и без участия российской финансовой инфраструктуры. Запрет распространяется на всех валютных резидентов, включая проживающих за границей.

Запрет на сделки без лицензированного посредника вступает в силу с 1 июля 2027 г. - до этой даты P2P-сделки формально не нарушают закон, однако уже с 1 июля 2026 г. заработает механизм блокировки платежей в пользу площадок из перечня Росфинмониторинга. Это ведомство также наделяется правом формировать "черный список" анонимных криптовалют, операции с которыми ограничиваются.

Легализуется создание новых криптовалют внутри РФ, но разрешительный механизм в законопроекте не прописан.

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, включая дипломатические и консульские учреждения и представительства за рубежом, участвуют в отношениях, регулируемых законом, в порядке, который определяет правительство по согласованию с ЦБ.

Законопроект также перестраивает архитектуру рынка ЦФА: вместо двух участников (оператор информационной системы и оператор обмена) предлагается пять - организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, цифровой депозитарий и оператор размещения. Учет ЦФА переводится в систему цифровых счетов депозитария. Вводятся детальные требования к раскрытию информации об эмитентах, включая сведения о структуре управления, финансовую отчетность и рейтинги. Эмитентом цифровых прав смогут быть не только компании и ИП, но и органы государственной власти и местного самоуправления.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2026 г., требование о работе только через лицензированных посредников - с 1 июля 2027 г.