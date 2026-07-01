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Закон о криптовалютах в России может заработать с 1 сентября

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Закон о регулировании в России обращения и выпуска цифровых валют может заработать с 1 сентября 2026 года, а корреспондирующие поправки в КоАП, УПК и УК будет рассматривать уже Госдума девятого созыва, сообщил на Финансовом конгрессе ЦБ председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Цифровую валюту точно узаконим, процесс регулирования точно будет отрегулирован, и с 1 сентября текущего года закон начнет действовать", - сказал депутат, рассказывая о планах комитета на ближайшее время. Во внесенном в парламент проекте закона предполагалось, что он начнет действовать с 1 июля.

"Некоторые вопросы, связанные с ответственностью по работе на этом рынке, будут отрегулированы позднее, следующей Думой (выборы следующего созыва пройдут осенью - ИФ). Правильно голосуйте, и ответственность будет правильно прописана", - добавил глава комитета.

Законопроект № 1194918-8, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют, был принят в первом чтении 21 апреля. Предполагалось, что с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

ЦБ ранее неоднократно сообщал, что рассчитывает на вступление закона в силу 1 июля. Регулятор планировал принять необходимые нормативно-правовые акты в третьем квартале, чтобы в четвертом квартале уже могли быть первые операции с криптовалютами в легальном поле. На прошлой неделе директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что законопроект может быть принят с небольшой задержкой.

Одновременно с основным проектом закона о регулировании криптовалют в Госдуму были внесены поправки в КоАП (№ 1194944-8) и поправки в УК и УПК (№ 1193493-8) в части установления ответственности за нарушение требований законодательства об обращении цифровой валюты. Оба эти законопроекта еще не прошли первое чтение.

Анатолий Аксаков Алексей Яковлев Госдума Минфин Банк России
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