Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за 5 месяцев составил $66,5 млрд

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России за январь-май 2026 года составил $66,5 млрд, план на 2025 год сохраняется на уровне $155 млрд, сказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов в кулуарах форума "Неделя российского ритейла".

"У нас уже есть предварительные данные за 5 месяцев, конечно, они будут еще корректироваться в процессе. Объем несырьевого неэнергетического экспорта с января по май достиг $66,5 млрд. По итогам 6 месяцев у нас план $69,4 млрд, поэтому есть основания говорить о том, что по итогам полугодия мы план не только выполним, но и перевыполним", - заявил замминистра.

"Напомню, что план на год установлен в $155 млрд. Корректировать план не планируем, прогнозируем, что все установленные показатели в этом году выполним", - добавил он.

В 2025 году объем ННЭ из России составил $163,7 млрд.