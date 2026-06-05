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Несырьевой неэнергетический экспорт из России в I квартале вырос на 8,2%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия в I квартале 2026 года нарастила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 8,2% в годовом сравнении - до $37,7 млрд, сообщил "Интерфаксу" замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

"По итогам I квартала 2026 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составил $37,7 млрд. Мало того, что мы превысили план, который был установлен в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт", мы еще увеличили объем экспорта к аналогичному периоду прошлого года на 8,2%", - сказал он.

Комментируя условия работы экспортеров в 2026 году, он отметил: "В 2026 году мы не видим каких-либо новых негативных тенденций. Имею в виду постоянно выпускаемые незаконные санкционные ограничения, сложности с логистикой, с расчетами и так далее. Не появляется никаких новых факторов, которые давят на внешнюю торговлю. Наши экспортеры сталкиваются сегодня ровно с тем, с чем сталкивались в прошлом и даже в позапрошлом году".

По словам Чекушова, с учетом результатов I квартала цель по выходу по итогам всего года на $155 млрд ННЭ, озвученная министерством в начале 2026 года, сохраняется.

"Очевидно, что наши экспортеры весьма динамично выполняют поставленные перед собой задачи. Поэтому, говоря о прогнозе на весь год, мы осторожно подтверждаем, что установленный план в $155 млрд должен быть достигнут при текущей динамике. Напомню, у нас в прошлом году ННЭ был $163,7 млрд. Мы сейчас пока не ориентируемся на те же цифры, но задача минимум - выполнить план в $155 млрд", - рассказал замминистра.

Роман Чекушов Минпромторг
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