Несырьевой неэнергетический экспорт из России за 9 месяцев вырос на 6%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России за январь-сентябрь 2025 года, по предварительным данным, составил $111,4 млрд, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

Из этого объема, по словам Алиханова, на промышленный экспорт пришлось $85,4 млрд, на экспорт продукции агропромышленного комплекса - $26 млрд.

"Такая положительная динамика позволит обеспечить достижение планового объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в $149,2 млрд, в том числе $111,4 млрд промышленного экспорта и $37,8 млрд - экспорта продукции АПК", - сказал министр.

Говоря о ННЭ в отраслевом разрезе, Алиханов отметил, что положительная динамика зафиксирована по всем основным отраслям промышленности. "В абсолютном выражении больший прирост показали направления машиностроения, цветной металлургии и минеральных удобрений", - сообщил он.

Глава Минпромторга привел данные за семь месяцев 2025 года, согласно которым поставки меди увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 87%, алюминия - на 26%, удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, - на 42%.

"Если рассматривать географические направления, то ключевыми партнерами России за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-прежнему остаются такие дружественные страны, как Китай, Индия, Турция, Беларусь, Египет, Бразилия, ОАЭ и Алжир. Совокупный прирост ННЭ в эти страны составил более 19% в этом году", - отметил Алиханов.