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Госпакет НМТП будет продан стратегу напрямую, сделка может пройти в сентябре

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госпакет ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), недавно возвращенный в программу приватизации, планируется продать новому инвестору напрямую, сделка может состояться уже в сентябре, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это будет не на фондовом рынке размещение, это будет M&A, то есть это будет продажа пакета (стратегическому инвестору ИФ)", - сказал Моисеев журналистам.

По словам замминистра, сделка находится в "довольно высокой" степени готовности и может состояться уже осенью.

"Сейчас уже заканчивается оценка, в принципе, я думаю, что мы там бюрократию всю доделаем. Я думаю, что на сентябрь мы выйдем", - пояснил он.

В НМТП, подконтрольном государственной "Транснефти", государство напрямую владеет 20%. Этот пакет уже был в прежних программах приватизации, наиболее активное обсуждение его возможной продажи велось в 2016 году, но до реализации этих планов дело не дошло.

В 2020 году правительство исключило из программы приватизации до 2022 года упоминание о планах продажи госпакета НМТП. В конце мая 2026 года доля в НМТП была возвращена в программу приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы. Министр финансов Антон Силуанов, комментируя в начале июне планы по приватизации, допускал, что госпакет НМТП может быть продан в этом году.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).

Алексей Моисеев Антон Силуанов НМТП правительство Минфин
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