Силуанов допустил продажу госпакета НМТП в 2026 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ допускает продажу госпакета ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в текущем году, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы хотим продать акции "Новороссийского торгового порта". Также предусмотрена реализация ряда других активов, по которым правительство определится", - сказал он в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос, можно ли в 2026 году ждать крупных приватизационных сделок, аналогичных IPO "Дом.РФ" и анонсированному недавно SPO "Аэрофлота".

В НМТП, подконтрольном государственной "Транснефти", РФ напрямую владеет 20%. Этот пакет уже был в прежних программах приватизации, наиболее активное обсуждение его возможной продажи велось в 2016 году, но до реализации этих планов дело не дошло.

В 2020 г. правительство исключило из программы приватизации до 2022 года упоминание о планах продажи госпакета НМТП. В конце мая этого года доля в НМТП была возвращена в программу приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы, при этом публичных комментариев относительно планов РФ по продаже этого актива до сих пор не было.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).