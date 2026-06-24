Глава Минфина США допустил возвращение ВВП к росту на 3% к концу года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рост экономики США может восстановиться до 3% уже в этом году, заявил CNBC министр финансов страны Скотт Бессент.

"У нас может быть что-то, начинающееся с тройки, в этом году, - сказал он. - Экономика сильна".

В первом квартале американский ВВП ускорил подъем до 1,6% по сравнению с 0,5% в четвертом квартале 2025 года. За весь прошлый год экономика выросла на 2,1%.

Федеральная резервная система на минувшей неделе понизила прогноз роста американского ВВП на 2026 год до 2,2% с 2,4%.

По оценкам Бессента, в феврале, до конфликта с Ираном, экономика США росла примерно на 4%.

Министр считает по-прежнему достижимым свой план "3-3-3": рост ВВП на 3%, отношение дефицита бюджета к ВВП на уровне 3% и увеличение добычи нефти в стране на 3 млн баррелей в сутки.

По его мнению, дефицит бюджета может снизиться до 3% к концу президентского срока Дональда Трампа. "Здесь важно, что в этот момент начинается погашение общего долга как процента от экономики", - говорит Бессент.

На конец 2025 года отношение дефицита американского бюджета к ВВП составляло 5,8%. Сам дефицит за восемь месяцев 2026 финансового года, который завершится 30 сентября, сократился на 9%, до $1,25 трлн.

Одним из главных факторов дефицита служит высокая стоимость финансирования. Для уменьшения долговой нагрузки на бюджет Трамп неоднократно призывал ФРС снизить процентные ставки. По словам Бессента, президент "полностью уверен", что новый глава регулятора Кевин Уорш будет направлять денежно-кредитную политику в правильное русло.