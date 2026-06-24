Поиск

Глава Минфина США допустил возвращение ВВП к росту на 3% к концу года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рост экономики США может восстановиться до 3% уже в этом году, заявил CNBC министр финансов страны Скотт Бессент.

"У нас может быть что-то, начинающееся с тройки, в этом году, - сказал он. - Экономика сильна".

В первом квартале американский ВВП ускорил подъем до 1,6% по сравнению с 0,5% в четвертом квартале 2025 года. За весь прошлый год экономика выросла на 2,1%.

Федеральная резервная система на минувшей неделе понизила прогноз роста американского ВВП на 2026 год до 2,2% с 2,4%.

По оценкам Бессента, в феврале, до конфликта с Ираном, экономика США росла примерно на 4%.

Министр считает по-прежнему достижимым свой план "3-3-3": рост ВВП на 3%, отношение дефицита бюджета к ВВП на уровне 3% и увеличение добычи нефти в стране на 3 млн баррелей в сутки.

По его мнению, дефицит бюджета может снизиться до 3% к концу президентского срока Дональда Трампа. "Здесь важно, что в этот момент начинается погашение общего долга как процента от экономики", - говорит Бессент.

На конец 2025 года отношение дефицита американского бюджета к ВВП составляло 5,8%. Сам дефицит за восемь месяцев 2026 финансового года, который завершится 30 сентября, сократился на 9%, до $1,25 трлн.

Одним из главных факторов дефицита служит высокая стоимость финансирования. Для уменьшения долговой нагрузки на бюджет Трамп неоднократно призывал ФРС снизить процентные ставки. По словам Бессента, президент "полностью уверен", что новый глава регулятора Кевин Уорш будет направлять денежно-кредитную политику в правильное русло.

ВВП Иран Минфин США ФРС Скотт Бессент Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Судебный процесс над основателем "Русагро" Мошковичем начнется 29 июня

Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%

Потребительская уверенность в России во II квартале продолжила постепенное снижение

ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

 ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

Минфин считает незначительными будущие поступления в бюджет от пошлины на алмазы

Стратегию переданного государству пакета в "Русагро" определит Минсельхоз

Росстат отметил подорожание картошки за неделю на 7,5%

Росстат отметил подорожание бензина на АЗС за неделю на 3%

Годовая инфляция в России выросла до 5,85%

Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

 Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2814 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов