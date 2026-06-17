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ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2026 год и ожидает повышения ставки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции в США (индекс PCE) на 2026 год до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%.

Прогноз инфляции на 2027 год повышен до 2,3% с 2,2%, на 2028 год - оставлен на уровне мартовского прогноза в 2%, говорится в сообщении Федрезерва.

Американский ЦБ ожидает роста ВВП США в 2026 году на 2,2% (мартовский прогноз - на 2,4%), в 2027 году - на 2,3% (2,3%), в 2028 году - на 2,2% (2,1%).

Регулятор снизил прогноз безработицы в США на текущий год до 4,3% с 4,4%. Оценка уровня безработицы в 2027 году подтверждена на уровне 4,3%, в 2028 году - на уровне 4,2%.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года. Мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4% в конце текущего года.

Прогноз для ставки на конец 2027 года составляет 3,6%, на конец 2028 года - 3,4%. Предыдущий прогноз предусматривал, что ставка будет составлять 3,1% в конце 2027 и 2028 годов.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что восемь из 18 руководителей американского ЦБ ожидают ее сохранения на текущем уровне 3,5-3,75%. Один руководитель ожидает снижения ставки на 25 б.п. Девять прогнозируют повышение ставки, в том числе трое - на 25 базисных пунктов, пятеро - на 50 б.п. и один - на 75 б.п.

ФРС
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