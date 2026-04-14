Глава Минфина США считает правильным бороться против Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Принимаемые США меры по борьбе против Ирана и его ядерной программы необходимы, несмотря на отрицательные экономические последствия для всего мира, заявил во вторник глава Минфина США Скотт Бессент.

"Мне интересно, что бы случилось с мировым ВВП, если бы ядерным оружием ударили по Лондону (...). Так что мне важнее не краткосрочные негативные последствия, а долгосрочное обеспечение безопасности", - сказал министр в интервью ВВС.

По словам Бессента, удары США и Израиля по Ирану ликвидировали "дальнейшие риски" иранских ядерных ударов по западным странам.

При этом представитель правительства Великобритании заявил ВВС, что Лондон не располагает "данными о том, что Иран нацелен ударить ракетами по Европе". Кроме того, на Даунинг-стрит подчеркнули, что имеют "военные возможности, необходимые для защиты Великобритании от любых атак".