Глава Минфина США считает правильным бороться против Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Принимаемые США меры по борьбе против Ирана и его ядерной программы необходимы, несмотря на отрицательные экономические последствия для всего мира, заявил во вторник глава Минфина США Скотт Бессент.

В миреНи одно судно из иранского порта не прошло через Ормуз за первые 24 часа блокадыЧитать подробнее

"Мне интересно, что бы случилось с мировым ВВП, если бы ядерным оружием ударили по Лондону (...). Так что мне важнее не краткосрочные негативные последствия, а долгосрочное обеспечение безопасности", - сказал министр в интервью ВВС.

В миреВ Иране могут отказаться от использования Ормузского пролива в ожидании переговоров с СШАЧитать подробнее

По словам Бессента, удары США и Израиля по Ирану ликвидировали "дальнейшие риски" иранских ядерных ударов по западным странам.

При этом представитель правительства Великобритании заявил ВВС, что Лондон не располагает "данными о том, что Иран нацелен ударить ракетами по Европе". Кроме того, на Даунинг-стрит подчеркнули, что имеют "военные возможности, необходимые для защиты Великобритании от любых атак".

Хроника 28 февраля – 14 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ни одно судно из иранского порта не прошло через Ормуз за первые 24 часа блокады

Мадьяр заявил о готовности принимать решения ради разблокировки замороженных фондов ЕС

Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

Совбез РФ назвал острым и до конца не разрешенным вопрос по Ормузскому проливу

Трамп не исключил организации новых переговоров с Ираном в Пакистане

Brent подешевела до $96,03 за баррель

Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2026 году из-за иранского конфликта

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

ВМС США направляют группу минных тральщиков в район Ормузского пролива

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1657 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов