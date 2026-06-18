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Внешнеторговый оборот России с Китаем в январе-мае вырос на 23%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2026 года увеличился в годовом измерении, сообщил журналистам в Екатеринбурге полномочный министр посольства КНР в России Чжан Вэй.

"(За - ИФ) пять месяцев в этом году, тоже очень хорошая цифра: общие показатели двусторонней торговли больше почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

По его словам, сотрудничество не ограничивается энергоресурсами, а расширяется на другие сферы, такие как искусственный интеллект, цифровая экономика, АПК и другие.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца этого года товарооборот между странами вырос на 19,7%.

АПК КНР Китай Чжан Вэй
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