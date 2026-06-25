Brent подешевела до $72,52 за баррель

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, фьючерсы торгуются на минимумах с начала военного конфликта на Ближнем Востоке на сигналах быстрого восстановления поставок топлива через Ормузский пролив.

Министр энергетики США Крис Райт заявил накануне, что интенсивность движения судов в проливе близка к уровням до начала конфликта. За минувшие сутки через него прошли 72 судна с 20 млн баррелей нефти, сообщил Райт. Министр предупредил, однако, что для полного восстановления судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель, поскольку его необходимо разминировать.

Рынок также ждет увеличения поставок из Ирана после смягчения Вашингтоном санкций для экспорта нефти из страны в рамках переговоров об урегулировании конфликта.

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,22 (1,65%) до $72,52 за баррель. В среду Brent подешевела на $3,34 (4,3%), до $73,74 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1 (1,42%), до $69,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,87 (3,9%), до $70,34 за баррель.

Как Brent, так и WTI торгуются на минимумах с 27 февраля.

"Стремительность снижения цен на нефть многих застала врасплох: трейдеры закладывают в цены гораздо более быстрое возвращение ближневосточной нефти на рынок, чем ожидалось всего две недели назад", - отмечает аналитик IG Тони Сикамор.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 6,088 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 3,06 млн баррелей.